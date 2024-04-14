Шумков: уровень воды и скорость течения в Тоболе постоянно растут

Течение реки Тобол ускоряется, уровень воды в ней постоянно растет, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Жителей Нижней Утятки эвакуируют в связи с риском отрезания населенного пункта, отметил он.

Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего — вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется, — написал Шумков.

Он призвал местных жителей немедленно уходить с подтапливаемых территорий. В первую очередь в зоне риска находятся лево- и правобережные части города в отметках ниже 9-11 метров, подчеркнул глава региона.

Собирайте родственников, документы и ценные вещи и покидайте свои дома немедленно до наступления темноты, — сказал губернатор.

Утром 14 апреля Шумков сообщал, что уровень реки Тобол вырос на 54 см за ночь и составляет почти пять метров. В утренние часы вода добавлялась по 20 см, течение заметно усиливалось.

До этого в селах Межборное, Утятское, Нагорское в Курганской области началась превентивная эвакуация населения в связи с тем, что к населенным пунктам подошла вода в результате аномальных паводков. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома и взять с собой документы.