Штурмовые группы «Ахмата» ведут ожесточенные бои в Марьинке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В центральной части Марьинки штурмовые подразделения отряда спецназначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, в районе Авдеевки также сражаются подразделения 1-го армейского корпуса .

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Южной» группировки войск поразили украинские подразделения в районе населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа ДНР. В Минобороны добавили, что под Серебрянкой уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

2 июня Минобороны России сообщило, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» наступают на Марьинском направлении в зоне СВО. В ходе боевых действий они ликвидировали более 50 украинских военнослужащих.

Глава специального добровольческого подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил, что российские военные взяли под контроль примерно 70% территории Марьинки на Донецком направлении. По его словам, дальнейшие штурмовые действия будут проводить регулярные части ВС РФ, чтобы вытеснить солдат ВСУ за пределы населенного пункта.