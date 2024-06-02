Штурмовики группы войск «Север» без потерь захватили опорник ВСУ МО: расчет гаубицы М-46 помог без потерь захватить опорный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет гаубицы М-46 группировки войск «Север» нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог штурмовым подразделениям взять его под контроль без потерь, рассказали ТАСС в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, артиллерийские подразделения группировки круглосуточно находятся на боевом дежурстве.

Командир орудия М-46 с позывным Хока объяснил агентству, как ведется работа по контрбатарейной борьбе. Как правило, расчет засекает звуки выходов со стороны противника, иногда — цель находят беспилотники. После корректировки координат артиллеристы поражают цель. Боец добавил, что чем больше артиллерии противника будет уничтожено, тем меньше прилетит снарядов по российским штурмовикам и мирным гражданам на прилегающих территориях.

Освоили довольно-таки быстро, в принципе, не перестаю удивляться продуманности советских инженеров. Освоили мы за пару дней основные моменты по работе. В принципе, все равно что-то новое постоянно узнается, но это уже в ходе работы, как и с любой другой системой артиллерийской, — уточнил Хока.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса интенсивно уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Для поражения они используют не только базовые модели беспилотников-камикадзе, но и новые модернизированные варианты, которые способны нести тяжелые боеприпасы вплоть до крупнокалиберных мин.