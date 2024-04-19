Штрафы за нарушение противопожарного режима удвоят в Новосибирске

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В Новосибирской области с 19 апреля введен особый противопожарный режим, за нарушение которого штрафы будут в два раза больше, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на мэрию Новосибирска. Режим будет действовать на территории всего региона до 13 мая.

Под запрет попали сжигание порубочных остатков, разведение костров, огневые работы и приготовление еды на открытом огне. В период противопожарного режима делать это наказуемо.

Теперь штрафы за несоблюдение режима будут вдвое больше: гражданам придется заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч, а юридическим — до 800 тысяч. Индивидуальные предприниматели должны будут отдать на треть больше установленной раннее суммы, то есть до 80 тысяч рублей.

Ранее заслуженный спасатель России Игорь Томчук предупредил, что для защиты от пожаров в весенний период ни в коем случае нельзя поджигать траву. Специалист отметил, что из-за сильного ветра при теплой погоде огонь легко распространяется. По его словам, в таких условиях пожар может за считаные секунды достичь населенного пункта.

До этого начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев заявил, что более чем в половине российских регионов объявлен пожароопасный сезон. По его словам, он открыт в 45 субъектах страны. Лекомцев отметил, что на территории страны зафиксированы случаи перехода огня на населенные пункты.