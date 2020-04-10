«Московские» штрафы для нарушителей самоизоляции введут в Крыму

https://static.news.ru/photo/f4641eba-7b4d-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Причиной стали слабая дисциплина и самоорганизация со стороны граждан, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Поправки к региональному кодексу об административных правонарушениях депутаты Госсовета приняли сразу в двух чтениях. Они вступят в силу после того, как их подпишет руководитель региона.

За основу был взят порядок цифр, принятый в Москве. Мера ответственности для физических лиц — 4 тысячи рублей при первом нарушении и 5 тысяч при втором или в случае управления автомобилем.

Эта сумма в 10 раз выше для должностных лиц, допустивших проведение мероприятий с присутствием людей.

Также предусмотрены санкции для торговых точек и предприятий общественного питания. Юридическим лицам грозят штрафы до 300 тысяч рублей на первый раз и до 500 тысяч при новых выявленных фактах.

Госсовет Крыма впервые в истории голосовал заочно — с помощью опроса депутатов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 10 апреля начали штрафовать всех нарушителей карантина, которые ездят по столице на автомобилях. Суровые меры касаются больных коронавирусом, находящихся на домашнем лечении, а также контактировавших с ними родственников, и тех кто вернулся из заграничных поездок.