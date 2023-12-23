Шторм «прикрыл» трассы на горнолыжных курортах в Сочи SHOT: трассы на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» закрыли из-за шторма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все трассы и почти все канатные дороги закрыты на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна», сообщает Telegram-канал SHOT. Это произошло из-за мощного шторма, обрушившегося на Сочи.

Отмечается, что на «Розе Хутор» работает только одна канатная дорога, и то в разгрузочном режиме. Туристы толпятся в очередях и жалуются на плохую видимость. При этом на «Красной Поляне» закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги. Действуют только зоны развлечения, например, ферма северных оленей.

Как пишет канал, в Сочи действует штормовое предупреждение: до 25 декабря там ожидаются сильные ливни, переходящие в мокрый снег. В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад.

Ранее стало известно, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями 19 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы. В городе боковой ветер и обильные осадки. Также будут задержаны вылеты по другим рейсам, которые запланированы для приземлившихся на запасных аэродромах лайнеров.

Кроме того, мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что зимние пляжи в городе закрыты из-за шторма, в санаториях, гостиницах, на социальных объектах организовано дежурство для предотвращения подтоплений. Для утилизации последствий непогоды в комплексе ЖКХ готовы задействовать свыше 630 человек и 200 единиц техники.