Штаб Навального объявил о завершении протестов в Москве

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В Штабе Алексея Навального в Москве заявили, что акция в поддержку политика завершена.

Шествие, которое прошло сегодня в Москве, — уникально. Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно — это дало результат, — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Там отметили, что большая толпа протестующих прошла колоннами по центру города к СИЗО «Матросская тишина» — самому охраняемому СИЗО столицы. Соратники уверены, что Навальный их услышал.

Это было мирное шествие, а единственные, кто нарушал сегодня закон и порядок — те, кто обязан был его охранять, — добавили там,

В штабе отметили, что на улицах остаются ещё множество протестующих и потребуется время, чтобы все смогли разойтись по домам.

При этом сейчас акция продолжается, на Комсомольской площади силовики оттесняют людей. Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3329 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 933 человека. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (591 задержанный), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. Сообщается о применении электрошокеров и в Москве.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.