Схрон с автоматами и гранатами нашли в трансформаторной подстанции Схрон с автоматами и патронами нашли в трансформаторной подстанции в Дедовске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Склад оружия и боеприпасов был обнаружен в трансформаторной подстанции в Дедовске Истринского городского округа Московской области, сообщает MK.RU. Полицейские изъяли из схрона автоматы, винтовку СВТ, гранаты и патроны.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность хозяина арсенала. Согласно российскому законодательству, за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Ранее в Курске сотрудники полиции обнаружили возле автозаправки гранату РДГ-5. Боеприпас находился в тайнике, спрятанном в разломе дерева. Находка была сделана сотрудниками МВД в ходе отработки информации о незаконном обороте боеприпасов. Изучив царапины внутри тайника, они предположили, что в нем хранилось и другое вооружение.

Ранее сообщалось об обнаружении схрона с боеприпасами под полом дома в Красноярском крае. Необычную находку сделали строители. Они обнаружили в тайнике более 10 гранат, сотни детонаторов и детали для бомб. Впоследствии было возбуждено уголовное дело.