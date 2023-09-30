SHOT: звуки взрывов раздались над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что звуки взрывов раздались в небе над Белгородской областью. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

По предварительным данным канала, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Напомним, МО РФ ситуацию не комментировало. Подробностей о произошедшем также пока не поступало.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки на регион с помощью беспилотников. По его словам, в направлении региона были выпущены десять украинских дронов, все они оказались сбиты системами противовоздушной обороны. Глава Курской области поблагодарил российских военнослужащих за обеспечение безопасности, а также призвал жителей региона не фотографировать обломки.

В четверг, 28 сентября, украинская армия обстреляла город Шебекино, расположенный на территории Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела местный производственный цех получил незначительные повреждения. Также была повреждена линия электропередачи, часть жителей города осталась без света, на месте работали оперативные службы.