SHOT: живодерка из Химок жестоко избила собаку в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Живодерка из подмосковных Химок избила собаку в подъезде, сообщает Telegram-канал SHOT. Момент избиения попал на видео. Увидев кадры, волонтеры написали заявление в полицию. Они хотят выкупить пса у девушки и найти ему другого хозяина.

На кадрах показано, как девушка с силой таскает пса за шею, подбрасывает и роняет на пол. После этого она начала бить его руками по голове. Избиения прекратились, когда из лифта вышла соседка живодерки.

Ранее стало известно, что мужчина избил собаку в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Новое Медведково». Очевидцы сняли произошедшее на видео. Свидетели написали, что во время прогулки с двумя питомцами мужчина начал избивать и душить одну из собак. На видеозаписи видно, как живодер двумя руками и коленом душил четвероногого.

До этого сообщалось, что житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.