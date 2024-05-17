SHOT: жительница Подмосковья едва не умерла после операции на ягодицах SHOT: в Подмосковье женщина увеличила ягодицы и попала в больницу с заражением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что врачи одной из клиник в Подмосковье спасли 31-летнюю местную жительницу, которой во время операции по увеличению ягодиц занесли инфекцию. По его данным, несколько дней промедления могли бы привести к заражению крови и другим серьезным осложнениям.

Как уточняет канал, некоторое время назад женщина обратилась в частную клинику, где ей провели операцию по коррекции формы ягодиц, для этого была использована жировая ткань с живота. Далее, по информации Telegram-канала, у россиянки появились отек на бедре и жуткие боли, но доктора заверили, что так и должно быть.

Канал также сообщил, что пациентка впоследствии решила пройти обследование в Видновской больнице, поскольку размер отека составил около 20×15 сантиметров. После этого врачи приняли решение о немедленной операции — медики удалили почти два литра гноя. Telegram-канал добавил, что сейчас жизнь женщины вне опасности.

Ранее в Гватемале хирург одной из косметологических клиник расчленил тело пациентки после неудачной операции. Медперсонал сказал родственникам, прибывшим за Роке, что она вызвала машину и уехала сама за несколько часов до их визита. Отмечается, что по делу о похищении человека проходят четыре человека, их заключили под стражу. Также известно, что останки женщины до сих пор не нашли.