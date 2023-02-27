Shot: жена хоккеиста «Северстали» сбила девочку на переходе Shot: жена хоккеиста «Северстали» Вовченко сбила девочку на переходе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Shot сообщил, что в Череповце, предположительно, супруга нападающего местного хоккейного клуба «Северсталь» Даниила Вовченко сбила девочку на пешеходном переходе. Судя по опубликованному видео, женщина не стала тормозить, когда улицу Батюшкова переходили 65-летний мужчина и его внучка-пятиклассница.

На записи регистратора видно, что другая машина, подъехавшая к переходу на узкой улице раньше, остановилась, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент слева выскочил зелёный Porsche Macan, за рулем которого, предположительно, находилась 28-летняя Яна Вовченко.

Иномарка на скорости сбила отставшую от дедушки девочку. Ребенка увезли в больницу, где врачи диагностировали ушибы головы и ног. Врачи отпустили пятиклассницу лечиться домой.

Ранее сообщалось, что в Чудовском районе Новгородской области нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля насмерть сбила 11-летнего мальчика, он умер до приезда медиков. После ДТП женщина скрылась с места происшествия, но столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster.