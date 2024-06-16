SHOT: захватившие заложников арестанты пытаются вскрыть хранилище с оружием

Telegram-канал SHOT сообщил, что нарушители, захватившие заложников в СИЗО Ростовской области, прямо сейчас пытаются проникнуть в хранилище, где находится боевое оружие сотрудников. В публикации уточняется, что преступники продолжают требовать машину, зеленый коридор и возможность покинуть страну.

По информации канала, в настоящий момент арестованные вооружены заточками и ножами. SHOT уточнил, что они были осуждены по террористическим статьям за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Telegram-канал «112» добавил, что арестованные не могут попасть в оружейное хранилище. По его информации, все входы и выходы на участок, где находятся преступники, заблокированы.

До этого «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. На кадрах видны работники следственного изолятора, которых окружают нарушители.

По данным Baza, в сторону ростовского СИЗО уже выдвинулся ОМОН. В публикации уточняется в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.