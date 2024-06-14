SHOT: взрывы прогремели в небе над Ростовом-на-Дону

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Ростовом-на-Дону прозвучали взрывы, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны и официальные власти не комментировали ситуацию.

По данным SHOT, два громких звука были слышны около 2:00 мск в ночь на пятницу, 14 июня, кроме того, над городом жители видели ослепительную вспышку. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Этой же ночью на окраине города Шебекино в Белгородской области также произошел взрыв. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал, в результате обстрела были повреждены 10 частных домовладений и автомобиль.

Ранее СМИ информировали о взрыве внедорожника Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве. Уточнялось, что были повреждены еще два автомобиля — Infiniti и BMW, водитель госпитализирован с травмами. Предполагалось, что под иномаркой сработало взрывное устройство.

До этого на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар после прилета украинского беспилотника. На место быстро прибыли службы экстренного реагирования, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.