SHOT: выживший при захвате СИЗО террорист «сдал» помогавшего ему сотрудника SHOT: выживший при захвате СИЗО террорист дал показания против сотрудников

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщил, что обвиняемый в захвате заложников в ростовском СИЗО Даниил Камнев дал первые показания против сотрудников изолятора. По информации канала, мужчина назвал имя работника, который продал ему и его сообщникам ножи и заточки за пять тысяч рублей.

В публикации сообщается, что Камнев указал на 28-летнего начальника дневной смены. По данным SHOT, в отношении сотрудника началась проверка, против него могут возбудить уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону появился второй обвиняемый. Как отмечается, им стал сокамерник террористов Малик Гандалоев. Он рассказал, как нападавшие готовили побег и кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

Камнев же стал единственным, кто выжил при штурме СИЗО. Он попал в больницу с ранением, полученным во время операции правоохранителей. Сообщалось, что ему провели операцию по трепанации черепа. Медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция заняла более двух часов.