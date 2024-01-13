SHOT: ВСУ выпустили по Брянской области кассетные боеприпасы

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По его информации, атаке подверглась деревня Телец Трубчевского района. Министерство обороны РФ эти сведения не комментировало.

Канал уточнил, что всего было выпущено четыре снаряда. В публикации говорится, что все они упали на окраине населенного пункта. По данным SHOT, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось о попытке украинского беспилотника атаковать Белгородскую область. По данным Министерства обороны, обстрел был пресечен 12 января около 14:50 по московскому времени. Летательный аппарат уничтожили силы противовоздушной обороны.

Мэр Горловки Иван Приходько при этом сообщал об атаке беспилотника ВСУ на реанимобиль. По его словам, в момент обстрела Донецкой Народной Республики проходила эвакуация раненых. В результате атаки погибли двое человек — фельдшер скорой помощи и энергетик. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести. Информация о разрушениях не уточняется.