SHOT: ВСУ вербуют заключенных в российских колониях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецслужбы Украины пытаются нанять заключенных, отбывающих наказание в российских колониях, на службу в ВСУ, пишет Telegram-канал SHOT. Как сообщает портал, один из подобных случаев мог произойти в поселке Тлюстенхабль в Адыгее.

Как утверждает SHOT, 29-летний Григорий Кузнецов, отбывающий уголовный срок за грабежи и развратные действия, получил послание от украинского вербовщика прямо в колонии. Тот предложил заключенному вступить в ряды украинских военных, Кузнецов принял предложение.

После того как мужчина освободился, он пытался завербовать своих товарищей из колонии, но его схему вскрыли российские спецслужбы. В настоящий момент Кузнецов находится в изоляторе временного содержания в Майкопе. Отмечается, что ему может грозить до 20 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 208 УК РФ «Участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агента украинской разведки под псевдонимом Альпендорф, который подозревается в передаче данных об объектах Минобороны России. Задержанный гражданин Украины проживал в Курске, дома у него обнаружили литературу по снайперской подготовке и партизанской войне, а также спецсредства, переданные разведкой.