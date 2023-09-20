SHOT: ВСУ обстреляли село Случовск под Брянском из танка

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов из танка по селу Случовск Погарского районе Брянской области. По данным источника, все произошло утром 20 сентября.

Как сообщает канал, украинская армия выпустила по населенному пункту снаряды 125 мм калибра. Случовск находится в 1,1 км от границы. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Ранее ВСУ обстреляли село Максимовка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, одна женщина получила контузию, когда в момент обстрела выходила из дома. Он отметил, что женщина от госпитализации отказалась.

Также поздно вечером 19 сентября в небе над Белгородской областью российские силы сбили дрон ВСУ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Как отмечается, БПЛА был нейтрализован дежурными расчетами противовоздушной обороны. Губернатор Гладков пояснил, что беспилотник был сбит на подлете к Шебекинскому городскому округу. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.