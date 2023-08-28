SHOT: ВСУ обстреляли поселок под Брянском из танка

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил об обстреле приграничного поселка Алес в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, атака велась с применением танка. Всего было выпущено около 10 снарядов калибра 125 мм, говорится в публикации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации SHOT, в результате обстрела никто не пострадал. В публикации также уточняется, что разрушения не зафиксированы. Поселок Алес находится в менее чем километре от границы с Украиной.

Ранее российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку украинской армии нанести удар по инфраструктуре страны с помощью беспилотников. По данным Министерства обороны, два дрона ВСУ были сбиты в небе над Брянской областью.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Щетиновка в Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, погиб один человек. По его словам, украинские военный сбросили снаряд с беспилотника, когда мужчина косил траву на своем дачном участке.

Он получил осколочные ранения. Губернатор уточнил, что травмы россиянина были несовместимы с жизнью.