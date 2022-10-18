Богомаз: ВСУ обстреливают поселок Белая Березка под Брянском Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреливают приграничный поселок Белая Березка. По его словам, снаряды попали по двум жилым домам в населенном пункте. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. <...> По предварительной информации, пострадавших нет. <...> По уточненной информации, пострадали два жилых дома. Подразделения МЧС и оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

При этом авторы Telegram-канала SHOT утверждают, что в результате атаки есть пострадавшие. Местные жители в Telegram-канале «Подслушано Брянск» указали, что в населенном пункте работает экстренная сирена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары пришлись по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате обстрелов пострадал один человек. По его словам, снаряды также задели линии электропередачи в области, в результате чего жители сел Безымено и Дунайка остались без электричества. Аварийные службы уже работают на месте происшествия, заверил Гладков.