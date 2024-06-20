SHOT: врио начальника ростовского СИЗО отстранили от работы

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Telegram-канал SHOT сообщил, что врио начальника СИЗО №1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия после захвата заложников в изоляторе. По данным канала, ведется допрос всех сотрудников, находившихся на смене в день инцидента.

Как сообщает канал, Заболотнев занял пост в апреле 2024 года. По информации SHOT, он временно исполнял обязанности руководителя, пока не была утверждена конечная кандидатура.

Канал утверждает, что в изоляторе торговали запрещенными предметами, в том числе ножовками и телефонами. SHOT заявил, что именно с помощью ножовки захватчики вскрыли окно, инструмент они приобрели за 2500 рублей.

В воскресенье, 16 июня, заключенные СИЗО-1 Ростова-на-Дону, часть которых судили по террористическим статьям, взяли в заложники сотрудников ФСИН. После захода на территорию изолятора спецназа все участники захвата были убиты, взятые ими в плен сотрудники освобождены.

Захватчики записали несколько видео из СИЗО, на которых видны флаг Исламского государства (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и другая террористическая атрибутика. Заключенные были вооружены ножами и заточками.