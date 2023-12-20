Восьмиклассник перед уроком вонзил нож в грудь ровеснику SHOT: в Иркутской области задержали подростка, ранившего ножом сверстника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмиклассник ударил ножом в грудь ровесника в Иркутской области, подросток экстренно госпитализирован с проникающим ранением, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, нападавшего задержали, известно, что он воспитывается в неполной семье.

SHOT сообщает, что двое школьников из Нижнеудинского района уже давно конфликтовали, ЧП произошло перед первым уроком, когда 14-летний ученик нанес удар ножом.

Нападавший состоит на учете за уничтожение чужого имущества, но к ответственности не привлекался из-за возраста. Его мать также уже попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проводится проверка обстоятельств произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено.

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