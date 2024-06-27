SHOT: водолазы начали поиски девочки, пропавшей при сходе поезда в Коми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что водолазы приступили к поискам в реке Большая Инта 16-летней девочки, пропавшей без вести при сходе поезда в Коми. Канал приводит версию следствия, которое предполагает, что подросток при опрокидывании вагона выпала в разбившееся окно и ее могло унести течением.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что пропавшую без вести девочку, нашли. По данным телеканала, ребенка установили среди неопознанных пассажиров в больнице. Официальной информации об обнаружении школьницы не поступало.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщил, что спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе поезда. По данным канала, его обнаружили после того, как срезали дверь в тамбур одного из вагонов, однако извлечь тело пока не удается. Канал уточняет, что МЧС для этого планирует поднять вагон при помощи спецтехники.

Происшествие было зафиксировано на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).

Аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге считает, что после случившегося стоит пересмотреть современные нормы строительства железнодорожных путей. По его словам, водоотвод должен был справляться с тяжелыми погодными условиями.