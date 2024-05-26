SHOT: владелец нарколаборатории сдался полиции из-за «дьявольского» числа SHOT: житель Подмосковья сдал полиции свою нарколабораторию из-за числа 666

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-кана SHOT сообщил, что в Московской области местный житель сдал полиции собственную нарколабораторию из-за суеверий. По данным канала, 42-летний Сергей открыл ее на участке с «дьявольским» номером №666 в одном из садоводств в Егорьевске, и подумал, что это знак, поэтому во всем признался правоохранителям.

Как пишет SHOT, владелец нарколаборатории изначально считал, что обосновался на участке под номером №667, однако позже выяснил, что промахнулся. По информации канала, на месте обнаружили 960 литров жидкого сырья и 5 килограммов синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона. SHOT уточнил, что правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

В Москве ранее по подозрению в выращивании марихуаны задержали 40-летнего местного жителя. В своей квартире на 3-й Нововатутинской улице он оборудовал специальный бокс для этого и планировал незаконно продавать наркотики в небольших количествах.

Ранее ФСБ пресекла канал поставок синтетических наркотиков в Московский регион. Десятки килограммов запрещенных веществ поступали из Центральной Азии. По данным ФСБ, задержаны два уроженца среднеазиатской страны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.