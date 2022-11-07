SHOT: вечеринка по случаю обрезания ребенка закончилась перестрелкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Электростали произошла перестрелка в кафе «Тройка» во время вечеринки по случаю обрезания ребенка. По информации канала, конфликт начался с драки троих мужчин. Позже они вышли поговорить с глазу на глаз, после чего один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.

В источнике уточнили, что на мероприятии присутствовали 80 гостей. Стрелок ранил в глаз 48-летнего Валеха и в плечо — 51-летнего Темира Магамедовых. После этого нападавший скрылся.

Выяснилось, что ранеными оказались хозяин заведения и его брат. SHOT уточняет, что они отказались от дачи показаний против стрелка. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на улице Неглинная произошла драка со стрельбой. В потасовке участвовали 25 человек. Инцидент произошел у кафе, где неделю назад мужчине вонзили нож в сердце. Участники конфликта в общей сложности выстрелили не менее десяти раз.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что на Ленинском рынке в Омске произошла драка с участием мобилизованных. По данным канала, никто из участников потасовки серьезных травм не получил. Очевидцы рассказали, что многие из дерущихся были в состоянии алкогольного опьянения.