В Зеленоградске чудом спасли пьяного туриста Отдыхавший на пляже в Зеленоградске мужчина попал в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одну из больниц Зеленоградска Калининградской области в тяжелом состоянии доставлен 63-летний турист, отдыхавший на городском пляже, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина на берегу распивал горячительные напитки, после чего решил искупаться.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 27 июня: отдыхавшие из-за переполненности пляжа не сразу заметили, что мужчина плавал лицом вниз. Пострадавшего в оперативном порядке вытащили на берег и благодаря экстренным манипуляциям смогли откачать. После этого его госпитализировали — по информации канала, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Другие детали случившегося не приводятся.

Ранее, 16 июня, на берегу Черного моря в Сочи утонула 20-летняя туристка, которую унесло в море во время шторма. Перед этим девушка прогуливалась по пляжу вместе со своим возлюбленным — пара подталкивала друг друга к воде до тех пор, пока не произошла трагедия. Инцидент попал на видео.

До этого стало известно о смерти туриста на горе Эльбрус, его тело спасатели доставили на поляну Азау. По предварительным данным, в ходе похода руководителю восхождения, 59-летнему мужчине, стало плохо. Мужчину нашли без сознания на высоте 4700 метров.