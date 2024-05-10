SHOT: сотрудницу WB и двоих студентов задержали за поджог ж/д в Воронеже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Воронеже задержали 16-летнюю сотрудницу Wildberries и двоих студентов по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях между станциями Сомово и Отрожка. По данным канала, подростки выполняли задание украинских кураторов за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Как пишет SHOT, электромеханик обнаружил обгоревший релейный шкаф во время обхода 1 мая. По данным канала, предполагаемых поджигателей задержали спустя шесть дней, ими оказались 16-летняя сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries, 17-летний студент Воронежского экономико-правового института и 19-летний третьекурсник промышленно-экономического колледжа.

По данным канала, подростки сознались в поджоге, молодые люди выбрали целью релейный шкаф в Железнодорожном районе Воронежа, где расположен частный сектор.

SHOT уточняет, что компания друзей в ночь на 1 мая попыталась вскрыть релейный шкаф. По данным канала, потерпев неудачу, они облили его горючим и подожгли.

По данным канала, железнодорожное оборудование не получило серьезных повреждений, при этом молодые люди денег от кураторов так и не получили. SHOT сообщает, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров. Материалы переданы следователям.