SHOT: в Туле задержали 15 силовиков за организацию незаконной миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Туле задержаны 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. По данным канала, среди них начальник миграционной службы, его заместитель и несколько подчиненных.

Канал утверждает, что с 2020 по 2023 год они незаконно поставили на учет порядка 700 иностранцев. Как стало известно каналу, возбуждено уголовное дело, в домах и офисах задержанных идут обыски.

Ранее в Санкт-Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции, легализовавший свыше семи тысяч иностранцев. Организованная группа состояла из 18 человек, доход каждого участника мог составлять до миллиона рублей. Документы злоумышленники выдавали в основном поддельные.

До этого в Приморье задержали организаторов незаконной миграции в РФ граждан из стран Центральной Азии. В преступной деятельности участвовали в том числе этнические таджики. Услугами группы пользовались граждане Узбекистана и Таджикистана.

Также 15 человек правоохранители задержали по делу о незаконной миграции в Подмосковье. Среди них оказались экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово, трое гражданских и 11 иностранцев. Злоумышленники использовали подложные документы о наличии у мигрантов гражданства Украины и регистрации в Херсонской области, чтобы выдавать паспорта РФ по упрощенной форме.