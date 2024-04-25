SHOT: в Тамбове совершено покушение на бывшего зампреда облдумы Попова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тамбове было совершено покушение на бывшего зампреда облдумы Андрея Попова. По информации канала, его избили в собственном доме, врачи диагностировали травму головы, бывший чиновник находится в тяжелом состоянии.

По данным канала, Попов является одним из влиятельнейших людей в регионе, он стал депутатом областной думы в 2000-х и уже пережил одно покушение. SHOT сообщает, что тогда киллеру заплатили $300 тысяч, однако он не смог завершить дело.

По информации канала, Попова связывают с криминальными структурами, в 2006 году он поздравил с юбилеем лидера Тамбовской ОПГ, которого позднее обвинили в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. SHOT сообщает, что бывшего чиновника также подозревали в нескольких покушениях.

12 апреля в Москве подорвали автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв произошел, после того, как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.