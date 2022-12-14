SHOT: в Ставрополе скончался курсант МВД, болевший гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что первокурсник филиала Краснодарского университета МВД России скончался от гриппа. По данным канала, 17-летнего курсанта госпитализировали 10 декабря. В местной больнице ему диагностировали ОРВИ средней тяжести.

В источнике уточнили, что спустя пару дней заболевшему стало хуже. Позже у него остановилось сердце. Медики попытались реанимировать курсанта, но ничего не помогло. Данную информацию SHOT подтвердили в краевой инфекционной больнице. Точную причину смерти установят в ходе экспертизы.

Ранее врач-терапевт Павел Воробьев рассказал, что у зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах, из-за которого человек рискует умереть в течении одного дня. Эксперт отметил, что развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания происходит очень быстро обычно к концу первой недели. По словам врача, у человека развивается одышка и дикая слабость.

До этого врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.