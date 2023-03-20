SHOT: в Симферополе пытались подорвать газопровод

Фото: shutterstock

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Центральном районе Симферополя произошла попытка подорвать газопровод. По информации канала, мощность взрывчатки была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте, повреждения получила металлическая труба, однако газоснабжение узла не прекращалось.

Как пишет SHOT, рядом с местом ЧП появилась воронка диаметром 70 см. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что следователи нашли новые улики в деле «Северных потоков». На судне, которое могло быть задействовано в операции по подрыву газопроводов, были обнаружены волосы и одежда. Новые улики передали на экспертизу ДНК.

Обыски на парусной яхте «Андромеда» модели Bavaria Cruiser 50 провели в начале года. На борту обнаружили GPS-навигатор. Следователям предстоит выяснить, принадлежат ли найденные предметы людям, арендовавшим лодку незадолго до диверсии.

Издание Zeit со ссылкой на данные расследования сообщало, что судно было арендовано у польской компании, принадлежащей двум гражданам Украины. Яхта выдвинулась из города Росток 6 сентября 2022 года, позже судно было замечено недалеко от датского острова Борнхольм, в районе которого 26 сентября были подорваны газопроводы.