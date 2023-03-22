SHOT: в Севастополе прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на местных жителей о взрывах в небе над Севастополем. Предположительно, сработали системы ПВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Жители Севастополя и области сообщают о громких звуках взрывов над городом. Предположительно, работают системы ПВО. Официальной информации о произошедшем на данный момент нет, — говорится в сообщении.

По сведениям SHOT, в момент, когда были зафиксированы взрывы, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря. Аппарат направился на базу, расположенную в Италии.

Ранее американские СМИ сообщили о возобновлении полетов беспилотников-разведчиков США над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper. Однако при этом США перенаправили свои дроны подальше от Крыма. Такое решение было принято для того, чтобы избежать инцидентов, которые могут привести к прямому конфликту с Россией.