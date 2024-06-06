SHOT: в Ростовской области прозвучали взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе Новошахтинск Ростовской области прозвучали взрывы на фоне работы ПВО, замечен пожар в районе местной нефтебазы. Минобороны не комментировало информацию, местные власти так же не делали заявлений.

По информации SHOT, взрывы были слышны в начале второго ночи в небе над городом. SHOT уточняет, что очевидцы увидели огонь и дым неподалеку от НПЗ.

Ранее в Луганске прогремели несколько взрывов. Официальные власти не комментировали ситуацию. Уточняется, что взрывы прогремели 4 июня, около 23:21 мск. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Первомайск в ЛНР. Глава города Сергей Колягин отметил, что было зафиксировано два прилета, предположительно, РСЗО HIMARS в один из жилых районов, где вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, специалисты газового хозяйства перекрыли подачу газа в поврежденном газопроводе.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS. В результате погибли два человека. Взрывы были слышны в Симферополе, Алуште, Ялте и Евпатории, а также в районе Джанкоя. В Симферополе было временно остановлено движение морского транспорта.