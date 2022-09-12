Жители юга России сообщили о мощном взрыве Очевидцы сообщили о мощном взрыве недалеко от села Чалтырь Ростовской области

Фото: 61.mchs.gov.ru

Близ села Чалтырь Ростовской области прогремел мощный взрыв, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, поделившихся видеозаписью ЧП. На кадрах видны клубы черного дыма за лесополосой. Кроме того, судя по фото из Таганрога, работает система ПВО. Официального подтверждения данной информации нет.

Только что был взрыв. Не хлопок, не щелчок, а именно взрыв. Было очень страшно. <...> Я такого никогда не слышала, первый раз в жизни это слышу, — сказала одна из очевидцев.

161.RU также сообщает, что звуки, похожие на хлопки, слышали в Ростове, Азове, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске. В МЧС изданию сообщили, что не получали информации о каких-либо взрывах или ЧС.

12 сентября в Белгородской области обстреляли погранпункт Логачевка. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет. Глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место.

Ранее жители Белгородской области сообщили, что в регионе слышны звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечается, что наиболее громкие хлопки слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.