SHOT: в разбившемся на Алтае вертолете находились эзотерики

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что на борту разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 находились туристы, которые направлялись к горе Белуха, чтобы зарядиться ее энергетикой. По данным канала, среди них были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи. Муж одной из выживших пассажирок рассказал SHOT, что единомышленники давно собирались в это путешествие.

Собирались группой ехать, договаривались. Планировали это все. Где-то в полдвенадцатого она мне позвонила. Сказала, что с ней все в порядке. У нее только там вещи, телефон и документы сгорели. Ссадины, гематомы, но в целом все нормально, — рассказал мужчина.

В результате аварии погибли четыре человека. В МЧС изначально сообщалось, что погибли шесть человек, но выяснилось, что два человека самостоятельно покинули вертолет. В шоковом состоянии они дошли до больницы, пострадавшие госпитализированы с ранами легкой степени тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают криминалисты.