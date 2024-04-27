SHOT: в пригороде Славянска-на-Кубани прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае прозвучали взрывы, а на небе появилось яркое зарево. По данным SHOT, перед этим жители слышали звук мотора. Минобороны России и местные власти не прокомментировали ситуацию.

Как уточняет SHOT, звуки раздались примерно 40 минут назад, около четырех утра, были слышны взрывы. По информации SHOT, неподалеку от города может быть возгорание.

Ранее беспилотный летательный аппарат упал в Липецке. Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что никто не пострадал, на место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Позднее Минобороны подтвердило, что российские силы противовоздушной обороны в регионе обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа в Краснинском районе.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ВСУ несколькими беспилотниками атаковали село Муром в Шебекинском районе. В одном из частных домовладений после удара начался пожар. Второе взрывчатое устройство с дрона не сдетонировало.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа. Глава региона Вячеслав Гладков известил, что один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.