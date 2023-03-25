SHOT: в Подмосковье задержали подозреваемую в продаже детей за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области задержали жительницу Наро-Фоминска, подозреваемую в продаже российских детей за границу, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина работала в фирме по оказанию услуг суррогатного материнства, о которой СМИ писали еще в 2020 году, когда в одной из квартир на северо-востоке Москвы обнаружили пятерых младенцев. Следователи выясняют, какую роль в этой истории играла задержанная.

По данным SHOT, задержанной 46 лет, она работала менеджером в скандально известной компании «Свитчайлд». Правоохранителям предстоит установить, сколько малышей с ее помощью могли успеть продать за рубеж.

О компании суррогатного материнства «Свитчайлд» стало известно в июне 2020 года, когда в одной из столичных квартир были обнаружено пятеро новорожденных в возрасте от пяти недель до трех месяцев. Сотрудники фирмы уверяли, что все младенцы рождены суррогатными матерями и являются биологическими детьми иностранцев. Однако, как пишет SHOT, соответствующие документы в компании предоставить не смогли.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Врач Нино Какучая тогда высказывала мнение, что это позволит убрать пробелы в законодательстве, из-за которых медикам приходилось сталкиваться с юридическими проблемами.