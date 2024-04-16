SHOT: в Подмосковье угрожавший матери ножом школьник попал в психбольницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что школьника из подмосковного Орехово-Зуево госпитализировали в психиатрическую больницу после того, как он схватился за нож и стал угрожать матери расправой. По данным канала, пятиклассник пошел на такой шаг из-за нежелания делать уроки.

Как сообщает канал, инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 апреля. По сведениям SHOT, 29-летняя мать заставляла 12-летнего сына заняться уроками, которые он не сделал за выходные, в какой-то момент ребенок взял кухонный нож, стал орать и угрожать женщине. Канал отмечает, что школьник также грозился наложить на себя руки.

Согласно сведениям SHOT, мать испугалась и вызвала полицию и скорую, после чего ребенка положили в психиатрическую больницу. Как уточняет канал, врачам предстоит выяснить, есть ли у школьника какие-либо отклонения, полиция также разбирается в ситуации.

Ранее в Самарской области школьница с инвалидностью подверглась жестокому избиению со стороны сверстников, об этом рассказала мать одной из одноклассниц пострадавшей. По ее словам, группа подростков давно терроризирует детей, из-за чего на них постоянно жаловались местные жители. Причиной для нападение стало то, что пострадавшая якобы оскорбила одного из юношей в компании.