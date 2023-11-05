SHOT: в Подмосковье шестилетка выпрыгнул в окно, испугавшись поджога

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Щелково шестилетний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, ребенка госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга, его жизни ничего не угрожает.

Как выяснил канал, малыша дома одного ненадолго оставила 28-летняя мать. По информации журналистов, детсадовец захотел разогреть себе еду, однако случайно подпалил упаковку кошачьего корма, испугался, что это перерастет в масштабный пожар, и выпрыгнул со второго этажа.

По информации журналистов, ребенка без сознания под окнами обнаружили прохожие. Канал пишет, что приехавшие на вызов сотрудники экстренных служб не обнаружили в квартире возгорания, только включенный газ. Мама мальчика не смогла объяснить произошедшее, она утверждает, что сын все время был с ней на связи, добавил канал. Прокуратура начала проверку семьи.

Ранее в Иркутской области Следственный комитет начал проверку по факту смерти полуторагодовалого ребенка. По версии следствия, он упал с лестницы и ударился головой о пол. Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Отмечается, что мать приводила сына к педиатру на обследование. Она рассказала, что у ребенка температура и рвота, врач осмотрел пациента и отпустил лечиться домой. На следующий день мальчику стало хуже, его госпитализировали. В больнице ребенок скончался от черепно-мозговой травмы, которую, как установили медики, он получил за пять дней до этого.