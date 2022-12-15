Shot: в Петербурге задержали блогера, подозреваемого в убийстве девушки Shot: в Петербурге задержали блогера, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки

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В Санкт-Петербурге задержан блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин), которого подозревают в жестоком убийстве 18-летней девушки в Балашихе, сообщает Telegram-канал Shot. 43-летнего пранкера задержали накануне около 9 вечера возле дома во 2-м Предпортовом проезде.

Тело девушки с 15 ножевыми ранениями было найдено в июле в квартире в Подмосковье, она жила с бойфрендом и «начинающим блогером» Поляковым. Мать убитой рассказала, что ранее Поляков уже грозился «убить» девушку в качестве пранка. Он сбежал сразу после преступления и был объявлен в федеральный розыск.

Как уточняет РЕН ТВ, блогер знакомился с девушками по интернету, снимал с ними интимные видео, после чего шантажировал их и угрожал им. Он также был неоднократно судим за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятия проституцией. В ближайшее время его доставят из Петербурга в Москву.

Ранее Советский районный суд Новосибирска арестовал Хушнуда Хомроева, подозреваемого в убийстве студентки на глазах у очевидцев. По данным следствия, Хомроев нанес 17-летней девушке 15 ножевых ранений — момент нападения попал на камеру видеорегистратора. Девушка умерла до приезда скорой помощи.

Известно, что подозреваемый и жертва состояли в отношениях, которые нельзя назвать благополучными. Как ранее сообщила мать погибшей девушки, семья много раз обращалась к правоохранителям по поводу угроз в адрес студентки от мужчины, но никакой реакции не было. Кроме того, в одном из заявлений сообщалось о телесных повреждениях несовершеннолетней — было возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», однако результаты судебно-медицинской экспертизы не поступали. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».