SHOT: в Ленобласти прогремел взрыв SHOT: взрыв произошел в Выборге

Telegram-канал SHOT сообщил, что громкий взрыв произошел в городе Выборге Ленинградской области. Власти пока не прокомментировали информацию.

По данным канала, звук раздался около 2:50 ночи мск. SHOT уточнил, что от грохота затряслись стекла в окнах, затем местные жители заметили столб дыма и пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее информировал, что Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников, пострадавших нет. Также стало известно о приостановке работы общественного транспорта в городе в связи с воздушной тревогой. Власти обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие.

Кроме того, об отражении атаки украинской армии заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военные уничтожили воздушные дроны, а также безэкипажные катера в акватории. Глава города рассказал, что один из осколков украинской ракеты попал в дом на улице Глухов, пострадал один человек. Помимо этого, часть осколков от воздушных целей упала в районе Монастырского шоссе, улицы Мостовой, Федюхиных высот и на Северной стороне.