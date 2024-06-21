SHOT: в Краснодарском крае прогремело более 10 взрывов SHOT: в Краснодарском крае прозвучали более 10 взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе поселка Афипский в Краснодарском крае прозвучало более десяти взрывов, звуки также слышали жители Ейска. По информации канала, ПВО в эти минуты отражает массированную атаку беспилотников, сбито уже несколько воздушных целей. Минобороны не комментировало информацию, местные власти тоже.

Как уточняет SHOT, первые шумы в Афипском раздались примерно в 01:40 ночи, до этого было слышно звук прилета беспилотника. SHOT отмечает, что после нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ, данных о пострадавших нет.

Ночью 20 июня в Луганске прозвучали взрывы. Минобороны и местные власти не комментировали ситуацию. Они, как уточняется, были слышны после полуночи — в период с 01:24 до 01:27 мск. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по Славянску-на-Кубани, что привело к гибели одного человека. Пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю информировала, что дрон упал на частный дом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Унечского района. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.