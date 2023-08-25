На пляже под Краснодаром загорелся лодочный ангар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места пожара на пляже в курортном поселке Небуг Краснодарского края. По информации канала, огонь охватил технический ангар отеля Lavicon, где хранились лодки. Открытое горение уже удалось ликвидировать, сообщает «КП — Краснодар» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Установлено, что произошло загорание в одноэтажном гараже вещей на площади 100 квадратных метров, — заявили в ведомстве.

Очевидец происшествия Павел рассказал NEWS.ru, что возгоранию предшествовало несколько взрывов. Огонь разгорелся очень быстро из-за воздуха.

Пожар начался в техническом ангаре. До этого слышал несколько хлопков, из-за ветра сначала начал быстро разгораться. Но пожарные среагировали очень быстро, сейчас пожар уже потушили, — рассказал Павел.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Всего к ликвидации возгорания от МЧС были привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что 25 августа в Санкт-Петербурге на проспекте Шаумяна горело заброшенное здание. В двухэтажном строении горел мусор на площади 80 кв. метров. На место прибыли пожарные и скорая помощь, в 10:36 огонь потушили.