SHOT: в Краснодаре сообщают о громких взрывах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT написал, что жители Краснодара сообщают о громких взрывах над городом. По словам очевидцев, прозвучало минимум два громких хлопка. Министерство обороны РФ и власти пока не прокомментировали эту информацию. Официальных данных о произошедшем нет.

По словам очевидцев, прозвучало минимум два громких хлопка. Звуки слышали жители центральной части города.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника над Белгородской областью дежурными средствами ПВО. Как уточнили в военном ведомстве, инцидент произошел 20 декабря около 21:00 мск. Отмечается, что задачей дрона была террористическая атака по объектам на территории Российской Федерации.

Еще один беспилотник в тот же день упал в Подмосковье. Telegram-канал Baza со ссылкой на свидетелей писал, что дрон рухнул в районе Краснопресненского пруда. Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Telegram-канал SHOT также выяснил, что грохот от падения был слышен за несколько километров от места происшествия. По его данным, сейчас перекрыта Магистральная улица. По словам очевидцев, обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью, уточнил SHOT. СМИ сообщают, что в районе происшествия уже образовалась большая пробка, пока люди не могут проехать.