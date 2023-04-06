В Кемеровской области бизнесмена застрелили возле его машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Осинники Кемеровской области среди бела дня застрелили бизнесмена, пишет Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, убит предприниматель Александр Каблов. Канал передает, что нападавших, предположительно, было двое. Один из них вышел из бирюзовой ВАЗ-2107 и выстрелил в Каблова. Telegram-канал «112» не исключает, что убийство было заказным.

По сведениям журналистов, предпринимателя убили на местной автостанции. Ему выстрелили в голову. В пользу версии о заказном убийстве, передают в «112», говорит как характер нападения, так и тот факт, что недавно Каблова признали банкротом. В отношении бизнесмена ввели процедуру реализации имущества.

SHOT отмечает, что в настоящее время преступников ищет полиция.

Ранее в Краснодарском крае 50-летний местный житель хутора Междуреченского зарубил мать топором и пытался напасть на полицейских с ножом, сообщал SHOT. Стражи порядка применили против него перцовый баллончик, но когда тот не помог, ликвидировали его шестью выстрелами из служебного пистолета.

По данным канала, утром 28 марта мужчина ходил по хутору в неадекватном состоянии, в крови и с топором.