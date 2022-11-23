SHOT: в горящем хостеле под Солнечногорском находится тонна солярки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В горящем хостеле в Солнечногорском районе Московской области может находиться около тонны дизельного топлива, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, солярка хранится в подвале здания. Огонь охватил около одной тысячи квадратных метров кровли, ранг пожара повышен до второго.

Ранее пресс-служба областного главка МЧС РФ сообщила NEWS.ru, что в деревне Дубровки Солнечногорского района загорелся хостел. По данным ведомства, из здания были эвакуированы около 200 жильцов. О пострадавших не сообщается.

Летом в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново. В доме произошло замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.