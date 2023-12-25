SHOT: в Дагестане задержали депутата по подозрению в совершении убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о задержании в Дагестане депутата из Кизилюрта Гамзата Шихабудинова. По данным канала, его подозревают в участии в двойном убийстве, которое произошло 17 лет назад.

Канал сообщает, что речь идет об убийстве бизнесмена Мирзы Магомедова в августе 2006 года: его Mercedes обстреляли из двух «Жигулей» возле кафе на трассе Ростов — Баку. По информации SHOT, 41-летний коммерсант находился в салоне вместе с 13-летним сыном, оба погибли на месте.

Как уточняют авторы канала, после многолетнего расследования по данному делу правоохранители задержали пять человек, среди которых оказался и депутат Шихабудинов. Источники канала сообщают, что следователи выясняют его непосредственную роль в том преступлении.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании в Московской области депутата окружного совета Пушкино Тимура Апарина. По данным канала, произошло это в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Источник отмечает, что народный избранник мог обманом похитить у своего партнера по бизнесу пять миллионов рублей.

До этого правоохранители задержали заместителя главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов, в результате которых была ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны.