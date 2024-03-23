Тelegram-канал SHOT сообщил, что из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте «Крокус Сити Холла» в Брянской области был введен план «Перехват». В свою очередь, Госавтоинспекция Брянской области на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на территории региона введены временные ограничения движения всех транспортных средств на участке автодороги «М-3 Украина».
С 0.00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км ФАД «М-3 Украина» на территории Брянской области, — говорится в сообщении.