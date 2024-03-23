Тelegram-канал SHOT сообщил, что из-за двух сбежавших подозреваемых в теракте «Крокус Сити Холла» в Брянской области был введен план «Перехват». В свою очередь, Госавтоинспекция Брянской области на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на территории региона введены временные ограничения движения всех транспортных средств на участке автодороги «М-3 Украина».