В Астрахани курировавший борьбу с ОПГ подполковник покрывал одну из них SHOT: в Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что в Астрахани задержан подполковник, бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками по подозрению в покровительстве местной ОПГ, которая распространяла в городе запрещенные вещества. По данным канала, мужчина был уволен со службы 27 ноября по выслуге лет, отработав в органах внутренних дел 16 лет. SHOT утверждает, что на месте его бывшей работы проводится служебная проверка.

По информации Telegram-канала, задержанный покрывал банду из пяти человек. SHOT отмечает, что они были пойманы еще в конце августа за продажу 560 г прегабалина, который внесен в список сильнодействующих веществ, запрещенных к свободному обороту в России.

Канал утверждает, что в астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков подполковник курировал борьбу с ОПГ, а также противодействие легализации доходов от наркотиков. SHOT пишет, что уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой в крупном размере», максимальное наказание по которой — восемь лет колонии.

Ранее в отношении троих бывших сотрудников полиции из отдела наркоконтроля в Ростовской области возбудили уголовные дела по подозрению в вымогательстве 3 млн рублей у двух местных жителей. По неофициальной информации, правоохранители угрожали подбросить запрещенные вещества.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.