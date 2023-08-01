В Анапе задержали насильника-педофила в футболке с «пивозавром»

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность пяти несовершеннолетних девочке в лагере «Счастливое детство». На опубликованных в Telegram-канале ОМВД Анапы фото мужчина представлен в футболке с мемным персонажем «пивозавром».

В настоящее время 50-летний, ранее судимый житель Воронежской области, доставлен в Отдел МВД России по городу Анапе. С ним работают сотрудники уголовного розыска полиции курорта, — сообщили в ОМВД.

Ранее фото мужчины появилось в Сети с ориентировкой, что он подозревается в жестоком обращении с животными. Telegram-канал SHOT сообщал, что мужчину зовут Геннадий из Воронежской области. По данным канала, ранее он зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10-12 лет. Одна девочка приехала на отдых из Подмосковья, остальные — из ДНР. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.

В ночь на 27 июля в подмосковной деревне Мисайлово толпа избила мужчину, которого заподозрили в домогательствах к ребенку. Участники избиения обвиняли мужчину в педофилии и утверждали, что он пытался увести ребенка и посадить в машину. После избиения его пытались отправить в больницу, однако он сбежал до осмотра врача.